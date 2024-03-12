الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دخول مفاجئ من عمرو الليثي على العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة

جريدة الدستور

قال الإعلامي عمرو الليثي، إنّه يحرص كل الحرص على مقابلة العمال البسطاء العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا: "مشروع ضخم، والبشر هم أهمّ ما يتضمّنه أيّ مشروع، لأنّهم سبب نجاحه، لذلك، فمن دونهم لا يمكن أن تُبنى مصر".

عمال العاصمة 

والتقى الإعلامي بعدد من عمال العاصمة الإدارية الجديدة، الذين أكد أحدهم ضرورة أن يقتنص الشباب فرص العمل بدلا من البقاء على المقاهي واستنكار الظروف، مشددًا على أن عمال العاصمة الإدارية يعتزون بها.

وعبر عمال العاصمة الإدارية الجديدة عن سعادتهم البالغة في عملهم، كما أكدوا اعتزازهم بالعمل في في هذا المشروع الوطني المصري.

 

عمرو الليثي عمال العاصمة الإدارية الجديدة الحياة واحد من االناس الإعلامي عمرو الليثي

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