علاء سرحان: على العالم الانتباه جيدًا من التغيرات المناخية الحالية

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، إن ارتفاع درجة الحرارة في الكوكب يهدد حياة الحيوانات والطير بصورة كبيرة.

التغيرات المناخية الحادة

وأكد الدكتور علاء سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه توجد الآن عواصف شديدة في إيطاليا نتيحة التغير المناخي الكبير الذي يوجد في العالم الآن، وهذه العاصفة سببها الأساسي التغيرات المناخية التي يمر بها كوكب الأرض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عن النمط الطبيعي.

الكوارث الطبيعية

وأضاف في حديثه، أنه على العالم الانتباه جيدًا من التغيرات المناخية الحالية، وذلك لأن تلك التغيرات المناخية تشكل خطورة كبيرة على العالم بأكمله، وسبب هذه التغيرات المناخية هو التلوث البيئي الناتج من الدول الصناعية الكبرى.

وتابع: "على الدول المتقدمة الانتباه جيدًا لحجم الكوارث الطبيعية التي يمر بها العالم، وذلك لأن التغيرات المناخية التي من المتوقع حدوثها في المستقبل لن يستطيع الإنسان التعايش معها أو السيطرة عليها".