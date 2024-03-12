الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علاء سرحان: على العالم الانتباه جيدًا من التغيرات المناخية الحالية

علاء سرحان
علاء سرحان

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، إن ارتفاع درجة الحرارة في الكوكب يهدد حياة الحيوانات والطير بصورة كبيرة.

التغيرات المناخية الحادة

وأكد الدكتور علاء سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه توجد الآن عواصف شديدة في إيطاليا نتيحة التغير المناخي الكبير الذي يوجد في العالم الآن، وهذه العاصفة سببها الأساسي التغيرات المناخية التي يمر بها كوكب الأرض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عن النمط الطبيعي.

الكوارث الطبيعية

وأضاف في حديثه، أنه على العالم الانتباه جيدًا من التغيرات المناخية الحالية، وذلك لأن تلك التغيرات المناخية تشكل خطورة كبيرة على العالم بأكمله، وسبب هذه التغيرات المناخية هو التلوث البيئي الناتج من الدول الصناعية الكبرى.

وتابع: "على الدول المتقدمة الانتباه جيدًا لحجم الكوارث الطبيعية التي يمر بها العالم، وذلك لأن التغيرات المناخية التي من المتوقع حدوثها في المستقبل لن يستطيع الإنسان التعايش معها أو السيطرة عليها".

علاء سرحان حديث الاخبار اكسترا نيوز التغيرات المناخية ريهام السهلي

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها