ارتفاع حرارة الشتاء يسبب أضرارا بيئية مرعبة.. أستاذ اقتصاديات البيئة يوضح

أكد الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء يمكن أن يسبب أضرارا بيئية مرعبة، موضحًا أن النظام البيئي على كوكب الأرض مُصٌمم على أن يكون هناك درجات حرارة معينة يمكن لكل الكائنات الحية أن تتفاعل وتتعايش معها.

وقال «سرحان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، إن الدورات الزراعية تتغير بسبب التغيرات المناخية، لذلك، فإن التغيرات القصوى في الحرارة والرطوبة والظروف المناخية يجب أن تم التعامل معها باستراتيجيات التكيف، فلا بد من استنباط شتلات زراعية أو بذور زراعية قادرة على مقاومة الجفاف أو قلة وكثرة الأمطار وقلة وزيادة الرطوبة.

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة، أنه عندما يحدث أي تغير في هذه القيم، فإن اضطرابات كثيرة تحدث، والكثير من الكائنات الموجودة سواء نباتية أو حيوانية قد تفقد قدرتها على التوالد والتكاثر بل تمرض وتموت وهناك كائنات أخرى قد تظهر، مثل الآفات الزراعية والأمراض التي قد تصيب الأمراض والحيوان".

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة، هذه التغيرات تسبب مشكلات كثيرة، فالإنسان أصبح يصاب بأمراض جديدة لأول مرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النباتات التي أصبحت تصاب بفيروسات جديدة أيضا، وهناك مشكلات كثيرة تحدث بسبب ما وجدناه على مستوى اختلاف قيم الحرارة وتغيرها.