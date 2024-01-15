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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" الاحتلال دمر 70 ألف وحدة سكنية كليًا منذ أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مسئولين في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 70 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألفا بشكل جزئي غير صالحة للسكن مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ترافقها 3 جرافات عسكرية مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلًا، وأصابت شابًا بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدًا في خلة ياسين، وفي منطقة المرج.

وجرى محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه، ويعود للأسير المحرر صالح مصطفى أبو صالح، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، أُصيب خلالها أحد الشبان برصاصة في الفخذ، وذكرت أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت منزلين يعودان للمواطنين، بسام ياسين وسعيد ياسين، وعاثت فيها فسادًا.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة وحدة سكنية

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