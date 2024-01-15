"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن اليوم هناك استمرار للانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن البلاد ستتأثر بأمطار اليوم، ولكن خفيفة عن الأيام الماضية، وسيكون هناك سحب، لافتة إلى أن الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وستكون على فترات متقطعة، وأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن الأجواء مائلة للبرودة في فترة النهار.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية في فترة الليل تنخفض أكبر في قيم درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة بين 10 لـ 12، وفي الصعيد تصل درجة الحرارة لـ 5 درجات، وفي مناطق بـ سيناء تصل لـ الصقيع.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية، والشبورة المائية في الساعات الصباحية، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت: "حالة الجو من يوم الأربعاء لـ السبت ستكون مستقرة وارتفاع في درجات الحرارة، ولكن فترة الليل سيكون بها انخفاض بدرجات الحرارة".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 18- 12

الإسكندرية 18- 11

الإسماعيلية 19- 11

الغردقة 23 -14

أسوان 23 - 8

سوهاج 20 - 7

المنيا19 - 6