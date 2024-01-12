العاصمة الإدارية.. مشروع استراتيجى لتحقيق التنمية فى الجمهورية الجديدة

أجرت كاميرا “إكسترا نيوز” جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، للكشف عن آخر مستجدات انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة، واستعراض ما تم إنجازه من مشروعات قومية تساهم في إعلاء مصلحة المواطن، خلال حوارات مع وزير الإسكان والمسئولين عن تنفيذ المشروع.

وقالت الإعلامية "خلود زهران"، خلال الجولة داخل العاصمة، إن فلسفة الحكومة في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل في توفير الجهد والوقت، في ظل تواجد جميع الوزارات في حي واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن العاصمة الجديدة، تمكنت من جذب استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات، على الرغم من أنها لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا، وقد استطاعت الدولة أن توفر العديد من الخدمات للموظفين والعاملين في العاصمة سواء المواصلات، أو السكن.

وزير الإسكان: أداء الحكومة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية اختلف وتطور

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية التي كانت في السابق عبارة عن أرض صحراوية، أصبحت الآن من العلامات البارزة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء فندقين في المنطقة المركزية أحدهما في البرج الأيقوني، مشيرًا إلى أن أداء الحكومة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية؛ اختلف وتطور، سواء على مستوى تطوير عملها أو تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطن.

وكشف وزير الإسكان، أن النهر الأخضر الذي تم إنشاؤه داخل العاصمة الجديدة، من أهم معالم العاصمة الإدارية، قائلًا: "فكرة المشروع إننا نعمل نوستالجيا، المصريون مرتبطون بفكرة النهر، عشان كده أطلق عليه النهر الأخضر تباركًا بنهر النيل".

وأوضح أن النهر الأخضر يمتد لنحو 11 كيلومترًا بالعاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مجموعة من الحدائق مختلفة النظم؛ إسلامية، وتراثية، وبيئية، ومغطاة، ومجموعة من الأشجار المثمرة، مشيرًا إلي أن مشروع النهر الأخضر يشمل أماكن للجلوس والتنزه والاستمتاع، كما يوجد 36 بوابة للوصول إليه، وهي مرتبطة بالمونوريل لسهولة الوصول.

وعن منطقة الأعمال المركزية، قال وزير الإسكان، إن هذه المنطقة تكلفت نحو 3.8 مليار دولار، من خارج موازنة الدولة، وتم تنفيذها عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى هيئة اقتصادية مستقلة، مشيرًا إلى أن العوائد الاستثمارية المتوقعة من هذا مشروع منطقة الأعمال المركزية تصل إلى 6 مليارات دولار.

وأوضح أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، إذ يبلغ طوله 385 مترًا، مبينًا أن منطقة الأعمال المركزية تحتوي على 10 أبراج سكنية و10 أبراج إدارية، وتم الاتفاق على إنشاء فندقين بها؛ أحدهما في البرج الأيقوني.

مدير التخطيط بالمجتمعات العمرانية: العاصمة الإدارية تسهم في تنمية الأراضي المحيطة

قالت الدكتورة سمر خليل، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية بؤرة جديدة تنطلق منها التنمية لجميع المناطق ونموذج مثالي للمدن الخضراء.

وأضافت أن فور نقل الخدمات والوزارات إلى مقر العاصمة الإدارية أسهم في إقبال المواطنين على الوحدات السكنية وشرائها، مؤكدة أن العاصمة الإدارية تسهم في تنمية الأراضي المحيطة والمدن الجديدة، إذ إنها تعكس التزامنا العميق بالحفاظ على النظام البيئي المتوازن؛ حيث يتضمن تخطيطها، المناطق الخضراء، والحدائق، والمساحات المفتوحة التي من شأنها تزيين المدينة.



رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة: الحي السكني R5 يوفر العديد من المرافق والخدمات الأساسية

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحي السكني R5 العاصمة الإدارية، من أهم وأكبر الأحياء السكنية، ويوفر العديد من المرافق والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء ومناطق الترفيه.

وأضاف "الشربيني" أن الحي السكني R5 أحد الأحياء الكبيرة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان، وجرى تخصيص 80% منها للمساحات الخضراء، كما يضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الشقق السكنية والفيلات، موضحًا أن الحي السكني R5 يوفر العاصمة الإدارية العديد من الخدمات بداخلة والقريبة منه والتي تجعله بيئة آمنة للسكان، فضلا عن الخدمات الكبية والتعليمية والجامعات.