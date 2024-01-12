وزير الإسكان: تشغيل مشروع النهر الأخضر 30 يونيو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروع النهر الأخضر هو أحد المشروعات التي نفذتها الدولة في العاصمة الأدارية الجديدة والهدف منه إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة.

وأضاف وزير الإسكان، خلال لقائه مع كاميرا “اكسترا نيوز” خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، أن مشروع النهر الأخضر الذي يقام على مساحة ألف فدان ويضم أنشطة ترفيهية ورياضية ومشروعات استثمارية، ومجموعة من الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

وأوضح وزير الاسكان، أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.