بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع فى الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب وقف الصراع وضمان ألا تتعرض إسرائيل لهجمات مماثلة للسابع من أكتوبر، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع في الضفة الغربي.

تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية أفضل وسيلة لعزل إيران

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحات تليفزيونية خلال مغادرته مصر عقب لقائه مع الرئيس السيسي، أن تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى في القاهرة، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام جولته الدبلوماسية بالمنطقة.

وبحث الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.