الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع فى الضفة الغربية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن، أنه يجب وقف الصراع وضمان ألا تتعرض إسرائيل لهجمات مماثلة للسابع من أكتوبر، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع في الضفة الغربي.

تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية أفضل وسيلة لعزل إيران

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحات تليفزيونية خلال مغادرته مصر عقب لقائه مع الرئيس السيسي، أن تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى في القاهرة، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام جولته الدبلوماسية بالمنطقة.

وبحث  الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

دولة فلسطينية دول المنطقة إيران بلينكن

مواد متعلقة

"العدل الدولية" ترفع جلستها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: عائلات فلسطينية بأكملها مُسحت من غزة بالقصف الإسرائيلى

عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: إسرائيل هجّرت 85% من الفلسطينيين فى غزة

عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: 48 امرأة و117 طفلا يقتلون يوميا في غزة

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الوضع في غزة غير مسبوق وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية

الوزراء الفلسطيني: اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: مرضى الالتهابات الفيروسية عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر"

يسبب أمراضًا سرطانية.. استشارى باطنة يحذر من خطورة التدخين على الأطفال

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟