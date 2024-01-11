الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يسبب أمراضا سرطانية.. استشاري باطنة يحذر من خطورة التدخين على الأطفال

التدخين على الأطفال
التدخين على الأطفال

كشف الدكتور وائل صفوت استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، أضرار التدخين على الأطفال وصغار السن، مؤكدًا أن المدخن يضر المحيطين به، حتى وإن تم التدخين خارج المنزل.

 مادة الـ NNK الناتجة عن التدخين مشعة وتظل عالقة في الملابس والأسطح

وقال رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن المدخن يضر المحيطين به، حتى وإن تم التدخين خارج المنزل، ولكن يظل عالقًا به بعض المواد، مثل النيكوتين الذي يضر من حوله وخاصة الأطفال، لافتًا أن  مادة الـ NNK الناتجة عن التدخين، هي مادة مشعة، تظل عالقة في الملابس والأسطح، والسجاد لمدة تتراوح من 3 أيام لأسبوع، وتسبب أمراضا سرطانية، وخاصة للأطفال.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، أن هذه المادة تؤثر على الأطفال خارج المنزل وفي الاماكن المغلقة مثل المطاعم، والسيارات، وأيضًا حتى في الأماكن التي بها تكيفات، ولا يتم التخلص منها بسهولة.

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