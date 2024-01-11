الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: إسرائيل هجرت 85% من الفلسطينيين في غزة

العدل الدولية
العدل الدولية

قال عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد نزاع بل يعد أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي فشل في حماية الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة.

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستحق الحماية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، المدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستحق الحماية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه عمل على  تهجير 85% من الشعب الفلسطيني في غزة ونقلهم إلى مناطق ضيقة يتعرضون فيها للقتل والقصف.

 الأدلة التي قدمتها بريتوريا أمام المحكمة تؤكد أن أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية

وطالب عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية،  بضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، مؤكدًا أن الأدلة التي قدمتها بريتوريا أمام المحكمة تؤكد أن أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية.

وأكد عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، أن الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها، وأنه يجب أن تقوم الدول بواجبها في منع الإبادة تجاه الفلسطينيين والدول الأطراف في الاتفاقية المرتبطة بذلك.

غزة المجتمع الدولي العدل الدولية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

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