استشاري مناعة: احذروا "عضة البرد".. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

حذَّر الدكتور أمجد الحداد، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الإصابة بما يسمي "عضة البرد" أو "قضمة الصقيع"، لا سيما مع دخول شهر طوبة واستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وقال "الحداد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس، إن "عضة البرد" أو "قضمة الصقيع" هي حالة منتشرة في الدول القطبية التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة تصل إلى حد التجمد، موضحًا أن بعض الأشخاص من الممكن أن تتجمد أطرافهم وتدخل في مرحلة "غرغرينة" نتيجة أن الدم لا يصل إلى الأطراف.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"عضة البرد"

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه مع بداية دخولنا في شهر طوبة الذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة قد لا تشعر بعض الأشخاص بأطرافها؛ لأن الدم لا يصل إلى الأطراف، ومن الممكن أن تتورم الأصباع.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أكثر الأشخاص تأثرًا بعضة البرد، هم أصحاب أمراض السكر، والأوعية الدموية، وكذلك مرضى التهاب الأعصاب الطرفية ومرضى الأوعية الدموية وبعض الحالات المناعية وبعض حالات المدخنين، والأنيميا.