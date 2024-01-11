"8 الصبح" يبرز إصدار مؤسسة "الدستور" لـ"حرف" أول جريدة ثقافية ديجيتال

سلط برنامج "8 الصبح" والمذُاع على فضائية dmc، الضوء على إطلاق مؤسسة "الدستور" العدد الأول من أحدث إصداراتها "حرف"، لتكون أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني الأربعاء من كل أسبوع في 20 صفحة.

وضم العدد الأول من "حرف" انفرادات مهمة ونوعية، وقصصًا عن نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، ياسين التهامي، وآخرين.

وأشادت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة البرنامج بملف "حرف"، مؤكدة أن هذا الإصدار الثقافي هدفه هو الاهتمام بتوعية المواطن المصري ثقافيًا، موجهة التحية والشكر لكل صُناع "حرف" أول جريدة ديجيتال ثقافية في مصر.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، في تقديمه لإصدار "الدستور" الجديد: "في (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقية كل شيء، إلا شيئًا واحدًا وهو طباعتها على الورق، الذي بدأ هو الآخر رحلة جنون في أسعاره وتوفره والإقبال عليه".

وأضاف: "قد تكون هذه الجريدة الثقافية بداية لإصدار جريدة إلكترونية عامة، تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولا تعتمد على الورق فى الوصول إلى قرائها".

لقراءة العد الأول اضغط هنا https://www.dostor.org/4602893