الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عبدالناصر يكشف كواليس إطلاق "الدستور" جريدة "حرف" الثقافية

محمد عبد الناصر
محمد عبد الناصر

كشف  الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل إصدار مؤسسة "الدستور" جريدة "حرف" وهي أول جريدة ثقافية ديجيتال في مصر، مؤكدًا أن "حرف" تأتي في إطار خطة التطوير التي اتبعتها المؤسسة خلال العام الجديد.

وقال عبدالناصر خلال لقائه صباح اليوم في برنامج (8 الصبح) على شاشة قناة dmc، إن جريدة" حرف" هي أول جريدة ثقافية متخصصة تصدر بشكل إلكتروني ديجيتال كل يوم أربعاء على موقع "الدستور"، موضحًا أن المحتوى سيكون متعلقًا بالشأن الثقافي.

وأضاف مدير تحرير "الدستور"، أن الهدف من إصدار "حرف" هو أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة المطبوعة بسبب أسعار طباعة الورق وغيرها من التحديات الأخرى، وبالتالي كان يجب أن نفكر في كيفية استعادة بريق الصحافة الثقافية، وأن نصل إلى الأجيال الجديدة ونواكب عصر الرقمنة، ولذلك قررت "الدستور" أن تتجه إلى الديجيتال والإصدارات الرقمية.

وعن أهم الموضوعات التي تم تناولها في العدد الأول للجريدة، أوضح عبدالناصر، أن العدد الأول لـ"حرف" ضم العديد من الموضوعات المهمة والمختلفة والمتنوعة، ومنها " التجليات الروحية لشيخ المداحين ياسين التهامي بخط يده" وأيضًا الكشف عن لغز مذكرات الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتفاصيل مشروع ديوان الشعر المصري قبل إطلاقه في معرض الكتاب، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأوضح مدير تحرير الدستور، أن جريدة حرف ستكون مكان يتسع لكل المثقفين من كل الاتجاهات وللمبدعين من كل الأجيال، وكذلك ستكون ساحة للحوار حول كافة القضايا الثقافية، كما إنه سيعمل على تنمية الثقافة والتي تعد سلاح هام للغاية فى معركة الوعى التي تخوضها الدولة المصرية.

وصدر أمس الأربعاء، العدد الأول من جريدة "حرف"، أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، وستصدر كل يوم أربعاء من كل أسبوع في 20 صفحة.

 

الدستور حرف مؤسسة “الدستور” ر تحرير جريدة الدستور

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