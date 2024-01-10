الأربعاء 10 يناير 2024
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الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية تدعم الاحتلال ردًا على الاعتداء على قواتنا البحرية

الحوثيون
الحوثيون

أعلنت الجماعة الحوثية، عن استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للاحتلال الإسرائيلي ردًا على الاعتداء الغادر الذي تعرض له القوات البحرية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي عن إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردًا على ثاني هجوم في أقل من 24 ساعة على حاملة حاويات في البحر الأحمر، ما دفع الشركة المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وتوعد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بالرد على ذلك، وقال إن ما سماه الاعتداء الإجرامي على مجموعة من أفراد قواتهم البحرية "لن يبقى دون رد وعقاب"، في حين حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجماعة مسئولية عواقب هجماتها على السفن.

للإحتلال الإسرائيلي للاحتلال استهداف سفينة الجماعة الحوثية

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