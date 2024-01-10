الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر والأردن على رأسهما.. الموقف العربي من تهجير الفلسطينيين من غزة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظرائه العرب، العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مدينة  العقبة الأردنية قمة ثلاثية،  لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وتأتي القمة ضمن إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديوجراف، عن الموقف العربي من التهجير السعب الفلسطيني من أرضه، ومواصلة العدوان الغاشم لقصف قطاع غزة في يومه الـ 95 على التوالي، وخلف الالاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.

"مصر" التهجير القسري يخالف القانون الإنساني

أكدت مصر، مرارًا وتكرارًا في القمم الدولية والعالمية، أن التهجير القسري يخالف القانون الإنساني، والتحذير من التبعات الخطيرة للتهجير القسري، ورفض نقل الصراع إلي أراضيها، مع دعوة الأطراف الدولية للتدخل لمنع تهجير الفلسطنيين.

“الأردن” تحذر من أي محاولة للتهجير إلي مصر ودول الجوار

أعلنت الأردن، رفضها لسيناريو التهجير القسري منذ اليوم الأول، محذرة من أي محاولة للتهجير نحو مصر ودول الجوار، فضلًا عن  تشدديها على أن تهجير الفلسطنيين خط أحمر، والتأكيد على أن تهجير الفلسطنيين يعني الحرب للأردن.

“فلسطنين” نرفض تصفيى القضية الفلسطينية

أكدت فلسطين، أن تهجير الفلسطنيين من غزة نكبة ثانية، والرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال.

الصحة الفلسطينية: الوضع في مستشفيات غزة بـ"الكارثي"

وصفت وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع في مستشفيات غزة بـ"الكارثي"، والاحتلال يحكم بالإعدام على 800 ألف نسمة في الشمال.

وأضافت الوزارة، أن النظام الصحي بقطاع غزة في انهيار مستمر، جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر وغياب المساعدات الطبية، مؤكدة أن الطواقم الطبية رصدت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا وغير تقليدية، وأن حجم المتفجرات التي تم إلقاؤها على منازل المدنيين تحتوي على الفسفور الأبيض والغازات السامة وغاز الأعصاب وغيرها التي تسبب في جرائم وتشوهات.  

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

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