فلسطين: الطواقم الطبية رصدت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع بمستشفيات غزة كارثي، والاحتلال يحكم بالإعدام على 800 ألف نسمة في الشمال.

وأضافت الصحة الفلسطينية، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن النظام الصحي بقطاع غزة في انهيار مستمر جراء القصف الإسرائيلي المستمر وغياب المساعدات الطبية.

ونوهت إلى أن الطواقم الطبية رصدت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا وغير تقليدية.

وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه.