الإثنين 13 مايو 2024
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عالم

عاجل.. إيران: نعمل على تخصيص أرض لبناء مفاعل نووى جديد

رئيس منظمة الطاقة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أمس الأحد، عزم بلاده بناء مفاعل نووي بحثي في مدينة شيراز جنوب البلاد، مشيرًا أنه "سيتم تجهيز المكان لبناء هذا المفاعل".

ونقلت وكالة أنباء "جوان" الحكومية عن إسلامي قوله، "سيتم بناء مفاعل شيراز النووي بهدف البحث والعلوم والتعليم، ويتم تنفيذ هذا العمل والبرنامج المشترك لتطوير العلوم والتقنيات النووية والعمل البحثي والعلمي والتعليمي".

وأضاف: "نقوم حاليًا بتجهيز الأرض والتصميم حتى نتمكن من بدء العمل في شيراز".

وقال فريدون عباسي، عضو لجنة الطاقة الذرية في البرلمان الإيراني، الأسبوع الماضي، إن منظمة الطاقة الذرية تتابع بناء مفاعل بقدرة 10 ميغاواط في شيراز.

وجاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد مفاوضات أجراها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران الأسبوع الماضي بعد توترات بين طهران والوكالة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال جروسي، الثلاثاء الماضي، بعد عودته من طهران في مؤتمر صحفي عقده في فيينا، إن "الوضع الحالي" في الملف النووي الإيراني "ليس مرضيا على الإطلاق"، مضيفًا: "قدمت اقتراحًا جديدًا لإيران لاتخاذ خطوات عملية للتعاون".

كما ذكر جروسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن "تحذيري في يناير الماضي بشأن امتلاك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج العديد من الأسلحة النووية لا يزال قائمًا، وربما أكثر".

وأضاف: "بالنسبة لإيران، الأنشطة النووية أكثر اتساعًا وهناك قضايا مثل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد التي تنتج كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب وقريبة من المستوى المطلوب لصنع أسلحة نووية، وليس لدينا رؤية في هذا المجال".

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