بلجيكا: لا يمكننا الوقوف مكتوفى الأيدى إزاء المعاناة الإنسانية فى غزة

قالت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر: إنه لا يمكن لبلادنا الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضافت نائبة رئيس وزراء بلجيكا: "أريد من بلادي أن تتحرك أمام محكمة العدل الدولية على غرار ما فعلته جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت أعلنت المحكمة العليا في الأمم المتحدة عن الاستماع إلى المذكرات هذا الأسبوع من جنوب إفريقيا وإسرائيل، بعد أن فتحت بريتوريا قضية أعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.

وتريد جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن توقف إسرائيل على وجه السرعة عملياتها العسكرية بغزة، في قضية رفضتها إسرائيل "باشمئزاز".

وقالت المحكمة العليا، في بيان، إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة في قصر السلام في لاهاي، في الإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.

ويتعلق طلب جنوب إفريقيا، المقدم يوم الجمعة الماضي، بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلًا إن "إسرائيل شاركت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتشارك وتخاطر بمزيد من الانخراط فيها".