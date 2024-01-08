فى اليوم الـ94 للعدوان.. كيف تناولت الصحف العبرية والدولية تطورات الأوضاع بغزة؟

يواصل العدوان الإسرائيلي شن غاراته على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في اليوم الـ94 على التوالي دون توقف، وأدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23084 شهيدًا و58926 جريحًا منذ 7 أكتوبر، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها اليوم.

وفي هذا الصدد، سلطت فضائية القاهرة الإخبارية الضوء على أبرز ما ذكرته صحف ووسائل الإعلام العبرية والدولية حول آخر تطورات الأزمة في قطاع شمال غزة، ورؤية جيش الاحتلال حول مصير الحرب الراهنة، والتي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الفلسطينيين ودمرت القطاع، ولا تزال تدمر.

"واشنطن بوست": مخاوف من توسيع الحرب لتشمل لبنان

وكشف صحيفة واشنطن بوست أن حديث إسرائيل عن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة، حيث أظهر تقييم استخباراتي أمريكي أنه سيكون من الصعب على إسرائيل أن تنجح في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر في غزة.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الرئيس بايدن أرسل كبار مساعديه إلى الشرق الأوسط لتحقيق هدف حاسم، هو منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، وقد أوضحت إسرائيل أنها ترى أن تبادل إطلاق النار المنتظم بين قواتها وحزب الله على طول الحدود أمر لا يمكن الدفاع عنه، وأنها قد تشن قريبًا عملية عسكرية كبيرة في لبنان.

وأكدت الصحيفة: المسئولون الأمريكيون يشعرون بالقلق من أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال الموسع في لبنان هو مفتاح بقائه السياسي وسط انتقادات داخلية لفشل حكومته في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة، سيتم نقلهم إلى غزة.

"نيويوك تايمز الأمريكية": تعهدات بمواصلة الاحتلال حملته بغزة

وقالت صحيفة نيويوك تايمز الإمريكية إن جيش الاحتلال يتعهد بمواصلة حملته العسكرية في قطاع غزة في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، رغم إعلان المتحدث باسم الجيش الأمريكي عن إكمال تفكيك الإطار العسكري لحركة حماس شمال غزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هناك آراء أخرى داخل إسرائيل بأن حركة حماس لا تزال لديها بنية تحتية فوق الأرض وتحتها، لذلك منطقة شمال غزة لا تزال منطقة صراع.

"الجارديان": قرارات صارمة من جنوب إفريقيا

سلطت صحيفة الجارديان الضوء على الإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والذي اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، ووصفته بأنه يرقى إلى مستوى الدعم لحركة حماس.

وجاءت الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا سعيًا إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.



"تايمز أوف إسرائيل": جنرال كبير نصح بتوجيه ضربة استباقية ضد حماس قبل 7 أكتوبر

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن جنرالًا كبيرًا في الجيش الاسرائيلي نصح بتوجيه ضربة استباقية ضد حماس، قبل 7 أكتوبر في نوفمبر 2022، حيث حذر الميجور جنرال إليعازر توليدانو، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، من أنها مسألة وقت قبل أن تضطر إسرائيل إلى شن هجوم استباقي على إسرائيل.

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة البث العام "كان"، فإن توليدانو أخبر كبار مسئولي الدفاع في نوفمبر 2022 بأن حماس تخطط لهجوم على إسرائيل تخترق فيه الحدود في عدة أماكن، وتشن هجومًا متعدد المحاور، مثلما حدث في 7 أكتوبر.

"هآرتس الإسرائيلية": مطالبات بتغيير الحكومة

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن كواليس إغلاق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم، مدخل الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي في القدس الغربية، ومطالبتهم بتغيير الحكومة وإقامة انتخابات مبكرة في البلاد، حيث تجمع عشرات النشطاء والناشطات من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن"، وطلبوا من الحكومة أن توضح الفشل في سلوكها الذي انعكس في الخلل الوظيفي والتخلي عن المختطفين، والضرر الفادح لصورة إسرائيل في العالم، واستمرار التحريض والانقسام، وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور العام.