الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المرصد الأورومتوسطى: 70% من البنى التحتية بغزة تم تدميرها تمامًا

الدكتور رامي عبده
الدكتور رامي عبده

أكد الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن 70% من البنى التحتية في قطاع غزة  تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه.

إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفًا لإطلاق النار فسيكون مُلزمًا للاحتلال الإسرائيلى

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي في تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه يجب على العديد من دول العالم أن يمارسوا  الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة، موضحًا أنه في حال إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي.

71 % من الفلسطينيين فى قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية

وكشف رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة، ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة، و71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، أن 73 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 99 آخرون، خلال ضربات إسرائيلية على القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، راح ضحيتها 113 شهيدًا، وأسفرت عن إصابة 250 شخصًا.

رئيس المرصد الأورومتوسطي الاحتلال حقوق الانسان غزة

مواد متعلقة

خبير تربوي يكشف أهمية المنصات الإلكترونية للطلاب

بابا الفاتيكان: ندين استهداف الأطفال والمدنيين فى قطاع غزة

منسقة أممية: خطر المجاعة فى غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

انخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

دوى انفجارات فى القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة فى سوريا قرب الحدود مع العراق

"الأرصاد": استقرار كبير فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين

حسين حمودة لـ"الشاهد": نحتاج لموازنة بين قيمنا الواردة من الخارج والاحتكاك بالغرب

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم فى "مصرع الفنان أشرف عبدالغفور"

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال