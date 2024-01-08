رئيس المرصد الأورومتوسطى: 70% من البنى التحتية بغزة تم تدميرها تمامًا

أكد الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن 70% من البنى التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه.

إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفًا لإطلاق النار فسيكون مُلزمًا للاحتلال الإسرائيلى

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي في تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه يجب على العديد من دول العالم أن يمارسوا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة، موضحًا أنه في حال إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي.

71 % من الفلسطينيين فى قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية

وكشف رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة، ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة، و71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، أن 73 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 99 آخرون، خلال ضربات إسرائيلية على القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، راح ضحيتها 113 شهيدًا، وأسفرت عن إصابة 250 شخصًا.