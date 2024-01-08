الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محاور مدينة غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، قالت إن 73 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 99 آخرين، خلال ضربات إسرائيلية على القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و835 شهيدًا، بالإضافة إلى 58 ألفًا و416 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، راح ضحيتها 113 شهيدًا، وأسفرت عن إصابة 250 شخصًا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

الاحتلال جنود الاحتلال غزة مدينة غزة

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