دوى انفجارات فى القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة فى سوريا قرب الحدود مع العراق

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، سماع دوى انفجارات في القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي جنوب شرق الحسكة في سوريا قرب الحدود مع العراق.

الأراضي العراقية والسورية

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وردًا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها من بينهم أمر لواء.

واستنكرت الحكومة العراقية الهجمات الأمريكية بوصفها انتهاكًا لسيادة البلاد.