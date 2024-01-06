المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قواعد للجيش الأمريكي في سوريا

أعلنت"المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بالطائرات المسيّرة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره الرابع على التوالي.

قوات الاحتلال الأمريكي في العراق

وأوضح بيان لـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وزع اليوم السبت انه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردًّا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أهلنا في غزّة هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري.

وجددت "المقاومة الإسلامية" في بيانها" استمرارها في دكّ معاقل العدو.

الأراضي العراقية والسورية

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وردًا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها من بينهم أمر لواء.

واستنكرت الحكومة العراقية الهجمات الأمريكية بوصفها انتهاكا لسيادة البلاد.

محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية

وترغب إسرائيل في حشد ضغط دولي ضد الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها في قطاع غزة، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب في قطاع غزة ضد حركة حماس، يتعين على إسرائيل الرد أمام محكمة دولية للمرة الأولى بسبب الحرب المستمرة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة أممية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وحددت المحكمة يومي 11 و12 من الشهر الحالي لعقد جلسات استماع في القضية.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.