الاحتلال الإسرائيلي يستولي على مركبة ومعدات مطبعة "أسرة أسير"

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبة ومعدات مطبعة في نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته، كما داهمت مطبعة تعود لعائلته واستولت على معداتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، واعتلت أسطح المنازل وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وسط قطاع غزة

يذكر أنه ارتقى 15 فلسطيني على الأقل، فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

مستشفى شهداء الأقصى

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لارتقاء 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

الطيران الحربي الإسرائيلي

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22،430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57،600 جريح.

الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

وبعد ثلاثة أشهر من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت الأمم المتحدة إن وضع المدنيين في القطاع أصبح مأساويا بشكل متزايد.

وقال مارتن جريفيث، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) أمس، إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الهجمات المروعة في 7 أكتوبر الماضي، أصبحت غزة مكان موت ويأس.