"الأرصاد": استقرار كبير فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن معظم المحافظات اليوم تشهد استقرارًا كبيرا في الأحوال الجوية.



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن فترة النهار هناك سطوع للشمس، وإن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن البلاد تتأثر أيضًا بـ كتل هوائية قادمة من الصحراء، وتجعل المواطنين يشعرون بارتفاع في درجات الحرارة، والأجواء تكون مشمسة.

وأوضحت أن فترة الليل والفجر يكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هناك شبورة مائية تؤثر على البلاد في الصباح، ولكن الشبورة اليوم عادية ولم تصل لـ الضباب.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة للغد، وأن غدًا متوقع سقوط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



العظمى الصغرى:

القاهرة 22 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 22 9

رفح 22 8

رأس سدر 23 10

نخل 25 5

كاترين 21 4

الطور 25 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 27 18

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

الفيوم 22 11

بني سويف 23 9