الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استقرار كبير فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن معظم المحافظات اليوم تشهد استقرارًا كبيرا في الأحوال الجوية.


وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن فترة النهار هناك سطوع للشمس، وإن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن البلاد تتأثر أيضًا بـ كتل هوائية قادمة من الصحراء، وتجعل المواطنين يشعرون بارتفاع في درجات الحرارة، والأجواء تكون مشمسة.

وأوضحت أن فترة الليل والفجر يكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هناك شبورة مائية تؤثر على البلاد في الصباح، ولكن الشبورة اليوم عادية ولم تصل لـ الضباب.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة للغد، وأن غدًا متوقع سقوط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
 

العظمى الصغرى:
القاهرة 22 11
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 10
العريش 22 9
رفح 22 8
رأس سدر 23 10
نخل 25 5
كاترين 21 4
الطور 25 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 27 18
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
الفيوم 22 11
بني سويف 23 9

القاهرة حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس

مواد متعلقة

حسين حمودة لـ"الشاهد": نحتاج لموازنة بين قيمنا الواردة من الخارج والاحتكاك بالغرب

حسين حمودة لـ"الشاهد": لدينا العديد من الإنجازات التى تحققت منذ 30 يونيو حتى الآن

حسين حمودة لـ"الشاهد": هناك أحاديث مدسوسة وليست حقيقية وتتنافى مع العقل

"النواب" يكشفون كيف ساهم "الحوار الوطني" في نقل نبض الشارع للقيادة السياسية؟

المستقلين الجديد: "الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. ومساحة الحرية تتسع للجميع"

مصر تستثمر فى مستقبلها الاقتصادى.. خبراء الزراعة يروون التفاصيل

وكيل "زراعة المنوفية": المشروع القومى للصوامع يستهدف رفع معدلات تعبئة الحبوب

فى اليوم الـ91.. عمليات تطهير عرقى هستيرية واستهداف لكل ما هو فلسطينى

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية