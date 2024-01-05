وكيل "زراعة المنوفية": المشروع القومى للصوامع يستهدف رفع معدلات تعبئة الحبوب

تحدث الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، عن جهود مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن حجم المخازن والصوامع التي كانت تعتمد عليها الدولة بلغ 1.2 مليون، وكان كل إنتاج مصر من القمح يتم تخزينه من خلال الشون والهناجر المكشوفة، وكانت نسبة الفقد تصل لـ15%، وهي قيمة كبيرة مهدرة.

وقال "درويش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الرئيس السيسي حرص على المشروع القومي للصوامع من أجل رفع معدلات التعبئة الخاصة بالصوامع، ووصل إلى 9 ملايين طن لأن يوميا تتم إضافة عدد كبير من الصوامع المصنعة؛ بأفضل الطرق التي تحافظ على جودة الحبوب، وتخزينها وعدم فقدها بصورة سليمة، وتدار بمنظومة رقمية تكنولوجية، لمعرفة الموجود والمنصرف، فضلا عن توزيع الصوامع في مصر بتخطيط استراتيجي لتكون موجودة في معظم المدن بحسب الكثافة السكانية والإنتاج الزراعي.