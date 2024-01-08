الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تحذر من الشبورة وتكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الشبورة
الشبورة

يتسائل الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث عن حالة الطقس اليوم، خاصة سائقي المركبات على الطرق في الصباح الباكر، للتأكد من أنه هل يوجد شبورة اليوم أم لا، وماهي الأماكن التي تشهد شبورة مائية كثيفة؟.

هل يوجد شبورة اليوم؟

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي صدرت اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة في القاهرة الكبرى اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024، أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق تشكيل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية.

و تُشير هذه التوقعات إلى ضرورة الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين خلال هذه الفترة، حيث تتطلب الظروف الجوية السائدة التقيد بتعليمات رجال المرور لضمان السلامة العامة على الطرق. 

يأتي هذا التحذير كجزء من الجهود المستمرة للتوعية بالظروف الجوية المتغيرة وتحفيز الالتزام بالإرشادات الأمنية لضمان تجنب المخاطر المحتملة خلال فترات الشبورة الكثيفة، يتوقع أيضًا أن يكون الطقس نهارًا مائلًا للدفء في القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

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حالة الطقس اليوم الإثنين

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقعة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل في مصر، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مستوى البلاد بشكل عام، مع فرص لهطول أمطار متقاربة، قد تكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما قد تكون خفيفة في القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: يُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 22 درجة مئوية، في حين يتوقع أن تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية العظمى حوالي 20 درجة مئوية، مع درجة صغرى تتوقع أن تكون 10 درجات مئوية، والسواحل الشمالية الشرقية: تُتوقع درجة حرارة عظمى تصل إلى 22 درجة مئوية، وصغرى تتراوح حوالي 11 درجة مئوية.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتوقع درجة حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية، وصغرى تتراوح حوالي 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد يُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 22 درجة مئوية، والصغرى حوالي 8 درجات مئوية وجنوب الصعيد تُتوقع درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، والصغرى حوالي 11 درجة مئوية.

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