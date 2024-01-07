شبورة مائية كثيفة.. تعرف على حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع، مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعودة موظفي القطاع العام والخاص للعمل بعد انتهاء إجازات عيد الميلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7 يناير 2024 حتى الخميس 11 يناير 2024 وفقًا للصور التي تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية لطبقات الغلاف الجوي.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تشهد القاهرة والمناطق المحيطة بها شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة ، وبنسبة 30% على السواحل الشمالية والمناطق المحيطة بها نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس في يناير 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا.

نصائح لتجنب الشبورة المائية

تهدئة السرعة أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة.

- تشغيل الكشافات.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بالداخل.

ترك مسافة آمنة بين السيارات.

استعمال مساحات المطر بصورة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

عدم التوقف في منطقة الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.