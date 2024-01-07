الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس في يناير 2024 .. ونصائح الأرصاد للسائقين في وجود الشبورة

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس في يناير 2024 وذلك قبيل أيام فقط من تنطلاق شهر طوبة لعام 2024 والذي يبدأ يوم 9 يناير 2024 ويستمر لمدة 28 يوم حيث ينتهي يوم 7 فبراير 2024 وفقا للتقويم القبطي والذي يحدث فيه تغييرات جوية حيث يعد أكثر فصول الشتاء برودة وتغيرات مناخية.

حالة الطقس في يناير 2024 

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة التنبؤات الجوية والتي توضح حالة الطقس في يناير 2024 وتفاصيل المناخ في القاهرة وكافة المحافظات على مستوى الجمهورية حيث أوضحت وجود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الأرصاد من خلال الصور الملتقطة للغلاف الجوي بواسطة الأقمار الصناعية وجود سحب مكثفة مما يدل على سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل إلى 20 % تقريبا.

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

حالة الطقس اليوم الأحد 7-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

نصائح الأرصاد لقائدي السيارات 

أوضحت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الليل وحتى الساعة التاسعة صباحا على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتصل إلى الضبابة وانعدام الرؤية لذلك أصدرت الأرصاد الجوية العديد من النصائح لسائقي السيارات لتجنب الحوادث وإهدار الدماء والتي جاءت كما يلي:-

1 - تهدئة السرعة أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة.

2 - تشغيل الكشافات.

3 - فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بالداخل.

4 - ترك مسافة آمنى بين السيارات.

5 - استعمال مساحات المطر بصورة مستمرة.

6 - استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

7 - عدم التوقف في منطقة الشبورة.

حالة الطقس اليوم السبت 6-1-2024 | درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية (فيديو)

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر 

  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 24 والصغرى 10 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

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