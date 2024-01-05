الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ميعاد بداية شهر طوبة 2024 في مصر

شهر طوبة
شهر طوبة

ننشر لكم ميعاد بداية شهر طوبة 2024 في مصر، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والتغيرات المناخية التى تشهدها مصر بسبب بدء فصل الشتاء، ويعتبر من أكثر الشهور برودة.

ميعاد بداية شهر طوبة 2024 في مصر

وفي هذا الإطار، يبدأ شهر طوبة لعام 2024، من يوم 9 يناير ويستمر لمدة 28 يوم لينتهي يوم 7 فبراير المقبل، وفقا للتقويم القبطي.

درجات الحرارة خلال شهر طوبة 2024

وفق هذا السياق، يتميز شهر طوبة بانخفاض تام فى درجات الحرارة على جميع محافظات مصر.

كما يهتم به الكثير من المصريين منذ العهد الفرعوني لارتباطه بالمواسم الزراعية والحصاد، ويتميز بأنه أحد شهور النماء والخير الوفير في الزراعة.

موعد شهر طوبة 2024

موعد بداية شهر طوبة 2024

سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم

تم إطلاق اسم طوبة على هذا الشهر نسبة للإله طوبيا، وهو إله المطر عند المصريون القدماء، كما سميت مدينة طبيبة التى تعرف حاليًا باسم مدينة الأقصر، ويطلق عليه ايضًا موسم النمو والخير الوفير، بسبب فيض نهر النيل، الذى يروى كافة الأراضي الزراعية مما يؤثر في حصاد المحاصيل الزراعية حيث تخضر الزراعة خلال هذا الشهر.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يوافق 5 يناير 2024، في التاريخ الميلادي.
ويوافق 26 كيهك 1740، في التاريخ القبطي.
ويوافق 23 جماد آخر 1445، في التاريخ الهجري.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

من المقرر أن يبدأ شهر رمضان 2024، حيث سيبدأ يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن تكون عدة رمضان 30 يوم هذه السنة، لذا متبقي 65 يوم.

موعد شهر رجب 1445

يبدأ أول يوم فى شهر رجب 2024 فلكيا هو يوم السبت 13/1/2023، وفقًا للحسابات الفلكية، وستكون عدته 29 يوما، ينتهى فى 10 فبراير 2024.

من المقرر يتم استطلاع هلال موعد بداية الشهر الفضيل من قبل دار الإفتاء المصرية، فى يوم الرؤية الذى يوافق يوم 29 من الشهر الهجري.

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موعد بداية شهر طوبة 2024

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