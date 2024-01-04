يبحث الكثيرون عبر محركات “جوجل” عن موعد بداية شهر طوبة في التقويم القبطي والذي يتسم بتراجع درجات الحرارة و الرياح والأتربة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعده للاستعداد التام له وعدم الإصابة بنزلات البرد أو الالتهاب الرئوي خاصة في ظل بدء انتشر متحور فيروس كورونا الجديد والذي تتشابه اعراضه مع أعراض البرد والجيوب الأنفية.

موعد شهر طوبة 2024

يبدأ شهر طوبة في التقويم القبطي 2024، في ما يوافق عام 1740 في التقويم القبطي في التاسع من شهر يناير الجاري .

ويسبق شهر طوبة في ترتيب التقويم القبطي شهر كيهك، والذي يتسم بأن ساعات النهار فيه أقصر من ساعات الليل، بينما يأتي بعد انتهاء شهر طوبة شهر أمشير المعروف بالرياح الشديدة المثيرة للأتربة والرمال وتغير درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع.



شهر طوبة

ويتم تقسيم شهر طوبة إلى ثلاثة الأول تتراجع فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ وهو الاصعب ويمتد لـ 10 أيام.

بينما يأتي القسم الثاني بالأتربة والعواصف ويمتد لعشرة ايام.

ويأتي القسم الثالث دافئا معتدلا ويستمر الشهر على مدار حوالي 30 يومًا كامل حيث ينتهي في الثامن من شهر فبراير 2024، لأن شهر يناير يستمر لمدة 31 يوما.



الشهور القبطية



ويرجع الأصل في تسمية شهر طوبة بهذا الاسم إلى كلمة طوبيا في اللغة المصرية القديمة، ومعناها الغسيل أو التطهير، وذلك بسبب سقوط الأمطار التي تقوم بغسل الأرض الزراعية والمباني والأشجار.

تبدأ السنة القبطية في 11 سبتمبر وشهر "توت" هو أول شهور السنة القبطية ويقابله شهر سبتمبر في التقويم الميلادي ويعتمد التقويم القبطي بشكل أساسي على التقويم المصري القديم الذي يطلق عليه التقويم الشمسي "النجمي"، فقد أهدى المصري القديم للعالم أقدم تقويم عرفته البشرية.