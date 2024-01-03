الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهر طوبة 2024.. متى يبدأ الشهر الأكثر برودة وأمطارًا في مصر؟

شهر طوبة
شهر طوبة

موعد بداية شهر طوبة 2024 من الكلمات التي ارتفع البحث عنها عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ يرغب الكثيرين معرفة موعد الشهر الأكثر برودة وأمطارًا في مصر.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد بداية شهر طوبة 2024. يستعرض موقع "الدستور" الموعد الرسمي للشهر، حيثُ لم يتبقِ سوى أيام معدوة ويطلّ علينا.

موعد بداية شهر طوبة 2024 

شهر طوبه 2024 يعد من أكثر الأشهر شهرة بين المصريين والذي ينتمي للتقويم المصري القبطي.

ويعد شهر طوبة هو الشهر الخامس من التقويم المصري، أو التقويم الجريجزري القبطي.

وأيضا يتواجد شهر طوبة في أول موسم پرويِت أي النماء في مصر القديمة.

ويعني اسم شهر طوبة باشم بالديموطيقية أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع.

شهر طوبة هو اشهر الشهور القبطية رطوبة إذ تنمو الأشجار والنباتات كما يتم تخصيب التربة التي تكون بأمس الحاجة للمياه العذبة والري.

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتوقعات حالة الطقس اليوم الخميس

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتفاصيل حالة الطقس خلال فصل الشتاء

 ويقسم شهر طوبة إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي: 

القسم الأول

 يبدأ من 1 وحتى 10 من شهر طوبة: ويتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة

القسم الثاني

 يبدأ من 11 وحتى  20 من الشهر نفسه: ويتسم بكثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

القسم الثالث

 يبدأ من 21 وحتى 30 وسيتم ببدء ارتفاع درجات الحرارة

 

موعد شهر طوبة 2024 ومتي ينتهي؟

أما عن موعد بداية شهر طوبة 2024، سيكون يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2024، وسينتهي يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2024، حيث تبدأ السنة القبطية بشهر يبدأ بشهر توت وتنتهي بشهر مسري، كما يعتبر هذا الشهر من التقويم المصري القديم، ويتميز بانخفاض كبير في درجات الحرارة وكذلك الزراعة والحصاد.

ويتزامن شهر طوبة في كل سنة مع شهر يناير بالتقويم الميلادي، ويحل عقب نهاية شهر كيهك في التقويم القبطي.

ويحل علينا موعد شهر طوبة 2023 في العام الجديد مع شهر يناير تحديدا في الفترة من يوم 9 يناير 2024 وحتى يوم 7 فبراير 2024.

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تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد من تغير الأجواء ودخول فصل الشتاء

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فصل الشتاء 2024.. ماذا سيحدث هذا العام؟.. هيئة الأرصاد الجوية تجيب

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