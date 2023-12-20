الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتفاصيل حالة الطقس خلال فصل الشتاء

موعد بداية شهر طوبة
موعد بداية شهر طوبة

ارتفع السؤال عن موعد بداية شهر طوبة على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" كافة التفاصيل وموعد بداية شهر طوبة، ويعد شهر طوبة من الشهور التي اعتمدها المصري القديم في نظام التقويم الذي اتسم كل شهر فيه بسمات محددة مرتبطة بدرجات الحرارة ونظام الزراعة والحصاد، كما يعد شهر طوبة من شهور الشتاء الذي يتسم بقساوة طقسه.

موعد بداية شهر طوبة 2024

من المقرر أن يبدأ شهر طوبة في توقيت محدد من كل عام، حيث يبدأ شهر طوبة يوم الجمعة 9 يناير 2024، وينتهي يوم الأحد 7 فبراير 2024.

ويعتبر شهر طوبة خامس شهر في  التقويم المصري القديم، ويعني اسم شهر طوبة باسم الديمقراطية أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع، وتبدأ كل الأراضي الزراعية في الخضار ونمو الزرع، ومعناه غسل وتطهير وهو علا اسم الإله  "طوبيا" إله المطر الذي سميت على اسمه مدينة طيبه المعروفه الآن بالاقصر.

موعد بداية شهر طوبة 2023 وتوقعات شتاء 2024

حالة الطقس في شهر طوبة 

يعرف شهر طوبة بأنه أكثر الشهور القبطية برودةً. إذ تنمو الأشجار والنباتات كما يتم تخصيب التربة التي تكون بأمس الحاجة للمياه العذبة والري. ويقسم شهر إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي: القسم الأول يبدأ من 1 وحتى 10 من شهر طوبة: ويتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، والقسم الثاني يبدأ من 11 وحتى  20 من الشهر نفسه: ويتسم بكثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال، والقسم الثالث يبدأ من 21 وحتى 30 ويستم ببدء ارتفاع درجات الحرارة.

توقعات شتاء 2024 

توقع خبراء الأرصاد الجوية تأخر دخول الشتاء وستكون الموجات القارسة البرودة  قليلة جدًا من مجمل أيام الشتاء، بينما يكون أغلب الفصل به استقرار في الطقس.

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موعد بداية شهر طوبة 2023 وتوقعات شتاء 2024

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