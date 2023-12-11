الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد بداية شهر طوبة 2023 وتوقعات شتاء 2024

جريدة الدستور

شهر طوبة من الشهور التي اعتمدها المصري القديم في نظام التقويم الذي اتسم كل شهر فيه بسمات محددة مرتبطة بدرجات الحرارة ونظام الزراعة والحصاد، ويعد شهر طوبة من شهور الشتاء الذي يتسم بقساوته، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية شهر طوبة 2023 وتوقعات شتاء 2024.

موعد بداية شهر طوبة 2023

يبدأ شهر طوبة 2023 في تويت محدد كل عام، حيث يبدأ شهر طوبة يوم الجمعة 9 يناير 2023، وينتهي يوم الأحد 7 فبراير 2023.

ويعد شهر طوبة هو خامس شهر في  التقويم المصري القديم، أو التقويم الجريجزري القبطي، ويتواجد شهر طوبة في أول موسم پرويِت أي النماء وذلك في مصر القديمة، ويعني اسم شهر طوبة باسم الديمقراطية أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع، وتبدأ كل الأراضي الزراعية في الخضار ونمو الزرع، ومعناه غسل وتطهير وهو علا اسم الإله  "طوبيا" إله المطر اللى علا اسمه اتسمت مدينه طيبه المعروفه دلوقتى بالاقصر.

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

توقعات شتاء 2024 

توقع خبراء الأرصاد الجوية تأخر دخول الشتاء في برودته المعتاد، وستكون الموجات القارسة البرودة  قليلة جدًا  من مجمل أيام الشتاء، بينما يكون أغلب الفصل به استقرار اكتر من الاعتيادية، وستكون المنخفضات الممطرة بكميات معتادة إلى أكثر من المعتاد أحيانًا ولكن القليل من المنخفضات العنيفة، كما سيشهد القليل جدًا من موجات الحر الخفيفة لأيام معدودة من مجمل أيام الشتاء.

وسيكون الطقس في الشتاء أكثر دفئًا من المعتاد، وذلك بسبب استمرار تأثير ظاهرة النينو، التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما أدى إلى انخفاض احتمالية تساقط الثلوج وتساقط الأمطار، وستكون تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد بنحو 1-2 درجة مئوية خلال فصل الشتاء القادم. كما من المتوقع أن يكون تساقط الأمطار أقل من المعتاد.

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فرص سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

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