فرص سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

مع بداية جديد يحرص المواطنين قبل الخروج من منزلهم للذهاب للعمل لتفادي اماكن سقوط المطر، فيكثر التساؤل عن حالة الطقس اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية ستكون غزيرة أحيانًا بنسبة حدوث (60% تقريبًا)، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وفي خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد ستصل لحد السيول على عدد من المناطق على فترافترات ت متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون بنسبة حدوث (40 إلى 50% تقريبًا)، بمناطق من السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري وبجنوب الصعيد والصحراء الغربية وتكون على فترات متقطعة.

وتابعت البحر المتوسط، حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

ونشرت الأرصاد الجوية في مصر، درجات الحرارة التي ستشهدها المدن والمحافظات المصرية، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى 23 والدرجة الصغرى 14 درجة مئوية بمنطقة القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري، أما تكون عن منطقة السواحل الشمالية الغربية، فستكون العظمى 22 والدرجة الصغرى 13 درجة مئوية، فيما ستسجل منطقة السواحل الشمالية الشرقية حوالي 24 درجة مئوية الحرارة العظمى وتكون 14 درجة مئوية للحرارة الصغرى، وفيما يلي سيكون بيان بدرجات الحرارة.

القاهرة: العظمى 23، الصغرى 14

محافظة الإسماعيلية: العظمى 24، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 24، الصغرى 13

محافظة كفر الشيخ: العظمى 23، الصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 14

محافظة مطروح: العظمى 21، الصغرى 13

الغردقة: العظمى 25، الصغرى 16

الأقصر: العظمى 27، الصغرى 11

محافظة أسوان: العظمى 29، الصغرى 13