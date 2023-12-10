مواطنو الإسكندرية يتحدون "الطقس السيئ" ويشاركون بانتخابات الرئاسة

شهدت لجان مدرسة تقسيم الزهور في دائرة منتزة ثان بالإسكندرية، توافد كبير من الناخبين، منذ الصباح الباكر، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ورغم عدم استقرار الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية، أصر المواطنون على النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.









