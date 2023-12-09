السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل شتاء هذا العام الأشد برودة منذ نصف قرن؟.. "الأرصاد" تُجيب

شتاء
شتاء

كشف  الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة الأخبار المنتشرة حول إذا كان 
شتاء هذا العام هو الأشد برودة من 50 عاما.

وقال "القياتي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، إن لاصحة لما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الخمسين عاما الماضية، موضحا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن 14 يوما تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، متوقعا أن تكون درجات الحرارة والأمطار في المعدلات الطبيعية.

وتابع: "هناك اضطراب في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، متوقعا أن يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة".

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