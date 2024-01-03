7 إلى 9 يناير.. موعد بداية شهر طوبة وتوقعات شتاء 2024

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موعد بداية شهر طوبة 2024

شهر طوبة له موعد محدد من كل عام ميلادى وقبطى، حيث يبدأ شهر طوبة خلال الفترة بين 7 يناير و9 فبراير 2024، وذلك بالنسبة للتاريخ الميلادى، أما بالنسبة للتقويم القبطي فهو الشهر الخامس.

معنى اسم طوبة وإلى من ينتسب

ينتسب لفظ "طوبة" إلى اللغة الديموطيقية "أمسو – خم"، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع، وتبدأ عنده كل الأراضي الزراعية في الخضار ونمو الزرع، ومعناه أيضًا "غسل وتطهير" وهو نسبة إلى اسم الإله "طوبيا" إله المطر الذي سميت على اسمه مدينة طيبة المعروفة بالأقصر.

حالة الطقس في شهر طوبة

شهر طوبة هو أشهر الشهور القبطية رطوبة إذ تنمو الأشجار والنباتات كما يتم تخصيب التربة التي تكون بأمس الحاجة للمياه العذبة والري.

ويقسم شهر طوبة إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي:

القسم الأول

يبدأ من 1 وحتى 10 من شهر طوبة: ويتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة

القسم الثاني

يبدأ من 11 وحتى 20 من الشهر نفسه: ويتسم بكثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال

القسم الثالث

يبدأ من 21 وحتى 30 وسيتم ببدء ارتفاع درجات الحرارة

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتفاصيل حالة الطقس خلال فصل الشتاء

توقعات شتاء 2024

فيما أشارت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى توقعاتها لطقس شتاء 2024، حيث من المتوقع أن تصاحبه عدة عواصف ومنخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط مع ارتفاع نسبة الرطوبة والحمل الحرارى مع احتمالية حدوث عواصف رعدية.

وأكدت الأنباء المنتشرة إلى وجود توقعات بالدفء والجفاف بشكل عام والأمطار خفيفة إلى متقطعة فى أغلب الأوقات.

وعن أهم التأثيرات المتوقعة زراعيا، أشار مركز البحوث الزراعية من خلال منشوره على موقعه الإلكتروني إلى أن شتاء هذا العام سوف تتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع أيضا أن تشكل صقيع متأخر، وربيعي على مزارع البساتين.