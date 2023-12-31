الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

توابل تزيد من الطاقة والنشاط خلال فصل الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع بداية فصل الشتاء يحتاج الكثير منا إلى أطعمة تمنح المزيد من الطاقة والنشاط؛ لمواجهة التراجع في درجات الحرارة، وقد كشفت التقارير الطبية عن أن هناك توابل أيضًا تمنح جسم الإنسان الطاقة ومنها ما نستعرضه في السطور الآتية.

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القرفة

تساعد القرفة، المعروفة بخصائصها الدافئة، على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع انهيار الطاقة، أضفه إلى دقيق الشوفان الصباحي أو الشاي أو رشه على الفواكه.

الكركم

الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات، ويمكنه تعزيز المناعة وتوفير الطاقة المستدامة، أضف الكركم إلى الكاري أو الحساء أو المشروبات الدافئة.

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص منشطة طبيعية يمكن أن تعزز الدورة الدموية، مما يوفر الدفء والطاقة، استخدمه في الشاي أو الحساء أو أضفه إلى البطاطس المقلية.

الحبهان

يشتهر الهيل بخصائصه المضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الخمول، أضف الهيل إلى الحلويات أو الشاي أو الأطباق المالحة.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، الذي يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية والتمثيل الغذائي، ويعزز الطاقة. استخدمه في الحساء أو اليخنة أو على الخضار المحمصة.

القرنفل

القرنفل له تأثير دافئ ويمكن أن يعزز مستويات الطاقة. أضفها إلى الشاي أو الحلويات أو استخدمها في الأطباق المالحة.

الكمون

الكمون غني بالحديد، ويمكن أن يساعد في مكافحة التعب وتعزيز إنتاج الطاقة. أضف الكمون إلى أطباق الكاري أو أطباق العدس أو رشه على الخضار المشوية.

الكزبرة

تعتبر الكزبرة مصدرًا جيدًا للفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في مستويات الطاقة الإجمالية. استخدمي الكزبرة في الصلصات أو الكاري أو رشيها على السلطات.

الحلبة

تساعد الحلبة على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن تمنع انخفاضات الطاقة. قم بإضافة الحلبة إلى أطباق العدس، أو مساحيق الكاري، أو تحضير شاي الحلبة.

الخردل

بذور الخردل غنية بالمواد المغذية ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتوفر الطاقة المستدامة. استخدمها في تحضير المخللات أو في مستحضرات الكاري.

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