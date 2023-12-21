موعد بداية شهر طوبة وتوقع حالة طقس شتاء العام الجديد 2024، من المواضيع التى يتزايد البحث عنها من خلال محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد بداية شهر طوبة 2024

الموعد يبدأ أثناء شهر طوبة وهو موعد محدد من كل عام سواء ميلادى أو قبطى حيث يبدأ شهر طوبة خلال الفترة بين 7 يناير و9 فبراير 2024، وذلك بالنسبة للتاريخ الميلادى بينما يأتي شهر طوبة طبقا للتقويم القبطى فهو الشهر الخامس للعام القبطى أو التقويم المصرى القديم .

وعن معنى اسم "طوبة"، يقال إنه يعني باللغة بالديموطيقية "أمسو – خم"، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع، وتبدأ عنده كل الأراضي الزراعية في الخضار ونمو الزرع، ومعناه أيضًا "غسل وتطهير" وهو نسبة إلى اسم الإله "طوبيا" إله المطر الذي سميت على اسمه مدينة طيبه المعروفه بالاقصر.

حالة الطقس في شهر طوبة

شهر طوبة هو اشهر الشهور القبطية رطوبة إذ تنمو الأشجار والنباتات كما يتم تخصيب التربة التي تكون بأمس الحاجة للمياه العذبة والري.

ويقسم شهر طوبة إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي:

القسم الأول

يبدأ من 1 وحتى 10 من شهر طوبة: ويتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة

القسم الثاني

يبدأ من 11 وحتى 20 من الشهر نفسه: ويتسم بكثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

القسم الثالث

يبدأ من 21 وحتى 30 وسيتم ببدء ارتفاع درجات الحرارة

توقعات شتاء 2024

أشارت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى توقعاتها لطقس شتاء 2024، حيث من المتوقع أن تصاحبه عدة عواصف ومنخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط مع أرتفاع نسبة الرطوبة والحمل الحرارى مع أحتمالية حدوث عواصف رعدية .

وأكدت الأنباء المنتشرة إلى وجود توقعات بالدفء والجفاف بشكل عام والأمطار خفيفة إلى متقطعة فى أغلب الأوقات.

وعن أهم التأثيرات المتوقعة زراعيا، أشار مركز البحوث الزراعية من خلال منشور له على موقعه الالكتروني إلى أن شتاء هذا العام سوف تتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع أيضا تشكل صقيع متأخر، ربيعي على مزارع البساتين.