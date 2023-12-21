الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية شهر طوبة وتوقع حالة طقس شتاء العام الجديد 2024

شهر طوبة
شهر طوبة

موعد بداية شهر طوبة وتوقع حالة طقس شتاء العام الجديد 2024، من المواضيع التى يتزايد البحث عنها من خلال محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد بداية شهر طوبة 2024

الموعد يبدأ أثناء شهر طوبة وهو موعد محدد  من كل عام سواء ميلادى أو قبطى حيث يبدأ شهر طوبة خلال الفترة بين 7 يناير و9 فبراير 2024، وذلك بالنسبة للتاريخ الميلادى بينما يأتي شهر طوبة طبقا للتقويم القبطى فهو الشهر الخامس للعام القبطى أو التقويم المصرى القديم  .

وعن معنى اسم "طوبة"، يقال إنه يعني باللغة بالديموطيقية "أمسو – خم"، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع، وتبدأ عنده  كل الأراضي الزراعية في الخضار ونمو الزرع، ومعناه أيضًا "غسل وتطهير" وهو نسبة إلى اسم الإله "طوبيا" إله المطر الذي سميت على اسمه مدينة طيبه المعروفه بالاقصر.

حالة الطقس في شهر طوبة 

ثالث الشهور القبطية.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببدء شهر هاتور

شهر طوبة هو اشهر الشهور القبطية رطوبة إذ تنمو الأشجار والنباتات كما يتم تخصيب التربة التي تكون بأمس الحاجة للمياه العذبة والري.

 ويقسم شهر طوبة إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي: 

القسم الأول

 يبدأ من 1 وحتى 10 من شهر طوبة: ويتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة

القسم الثاني

 يبدأ من 11 وحتى  20 من الشهر نفسه: ويتسم بكثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

القسم الثالث

 يبدأ من 21 وحتى 30 وسيتم ببدء ارتفاع درجات الحرارة

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتفاصيل حالة الطقس خلال فصل الشتاء

توقعات شتاء 2024 

أشارت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى توقعاتها لطقس شتاء 2024، حيث من المتوقع أن تصاحبه عدة عواصف ومنخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط مع أرتفاع نسبة الرطوبة والحمل الحرارى مع أحتمالية حدوث عواصف رعدية .

وأكدت الأنباء المنتشرة إلى وجود توقعات  بالدفء والجفاف بشكل عام والأمطار خفيفة إلى متقطعة فى أغلب الأوقات.

وعن أهم التأثيرات المتوقعة زراعيا، أشار مركز البحوث الزراعية من خلال منشور له على موقعه الالكتروني  إلى أن شتاء هذا العام سوف تتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع أيضا تشكل صقيع متأخر، ربيعي على مزارع البساتين.

اقرأ أيضاً

موعد بداية شهر طوبة 2023 وتوقعات شتاء 2024

موعد شهر طوبة شتاء االعام الجديد 2024 الشهور القبطية توقعات شتاء 2024 موعد بداية شهر طوبة 2024 حالة الطقس في شهر طوبة

مواد متعلقة

أفكار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 وسط برودة الطقس

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر