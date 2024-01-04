الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد بداية شهر طوبة 2024

حالة الطقس فى شهر
حالة الطقس فى شهر طوبة

ننشر لكم موعد بداية شهر طوبة 2024، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا لتغيرات الطقس الشتوي.

موعد بداية شهر طوبة 2024

ويأتي شهر طوبة، يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2024، وينتهي يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل.

و يعد واحدا من الشهور التي استخدمها المصريون القدماء في نظام التقويم، حيث كان لكل شهر خصائص محددة ترتبط بدرجات الحرارة ونظام الزراعة والحصاد.

معلومات عن شهر طوبة

• هو الخامس في التقويم المصري القديم، ويعني اسمه باسم الديمقراطية "أمسو-خم".
• مشتقة من أسماء إلهين رئيسيين في العصور القديمة، أمون ورع. 
• يبدأ نمو النباتات والأشجار، وتبدأ الأراضي الزراعية في الاستعداد للزراعة والحصاد.
• اسم الإله "طوبيا" في اللغة القديمة إله المطر، والذي أطلق عليه اسم مدينة طيبة المعروفة الآن بالأقصر.

أقسام شهر طوبة

ينقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام، تتمثل فيما يلي:

القسم الأول (1-10 من طوبة) يتسم بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.
القسم الثاني (11-20 من طوبة) يتسم بالرياح القوية والعواصف التي تحمل الرمال والأتربة.
القسم الثالث (21-30 من طوبة) يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

شهر طوبة 2024.. متى يبدأ الشهر الأكثر برودة وأمطارًا في مصر؟

مواعيد الشهور القبطية 2024

شهر توت: يقع في الفترة من 11 سبتمبر – 10 أكتوبر.
شهر بابه: يقع في الفترة من 11 أكتوبر – 10 نوفمبر.
شهر هاتور: يقع في الفترة من 11 نوفمبر – 9 ديسمبر.
شهر كيهك: يقع في الفترة من 10 ديسمبر – 8 يناير.
شهر طوبة: يقع في الفترة من 9 يناير – 7 فبراير
شهر أمشير: يقع في الفترة من 8 فبراير- 10 مارس
شهر برمهات: يقع في الفترة من 10 مارس - 8 أبريل
شهر برمودة: يقع في الفترة من 9 أبريل - 8 مايو 
شهر بشنس: يقع في الفترة من 9  مايو – 7 يونيو
شهر بؤونة: يقع في الفترة من 8 يونيو - 7 يوليو
شهر أبيب: يقع في الفترة من 8 يوليو - 9 أغسطس
شهر مسري: يقع في الفترة من 7 أغسطس – 5 سبتمبر.

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