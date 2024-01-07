الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024.. وأفضل عبارات المعايدة

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد 2024

زاد البحث في الساعات الأخيرة عن تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024، وذلك مع احتفال الأقباط بأعيادهم حيث يرغب الكثير من المواطنين في تبادل عبارات المعايدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والهواتف الذكية للتقارب بين المواطنين في كافة محافظات الجمهورية أقباط ومسلمين.

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024

يمكن الاستعانة ببعض عبارات تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024 في التواصل مع الاخرين في أعياد الأقباط هذا العام عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كما يلي:-

  • قبل الأجراس.. قبل بدء القداس.. حبيت أهنى كل الناس بعيد الميلاد.
  • للكلمة ورود وللفرحة وجود ولأيام العيد محدود وليك تهنئة ملهاش حدود.
  • يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم بعيد ميلاد يسوع هنيهم.
  • في قلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك.. وعلى الناس أغليتك.. وبسنة سعيدة هنيتك.
  • تنمنى لكم عيد سعيد.. وعمر مديد.. وكل عام وأنتم بخير.
  • كل سنة وانت سعيد.. كل سنة تبقى بقلبي ولما أشوفك تكمل أعيادي.
  • لأحلي شمس عطر وزهور مع كرت يقول عيد مجيد عليك يا عسول.
  • كل سنة ونحن جميعا بخير.. ومحبة وفي وحدة ورباط إلى يوم الدين.
  • في عيد الميلاد حبيت أهنى الأحباب قبل رن الأجراس وبدء القداس.
  • في عيد الميلاد أسابق الساعات وألحق أقولكم كل عام وأنتم بخير.
  • أمانينا تسبق تهانينا وكل سنة وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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معايدات عيد الميلاد 2024 للأقباط 

  • في العيد المجيد.. أرسل لكم أجمل التباريك والتهاني.. عيد ميلاد مجيد.
  • عيد ميلاد مجيد يملأ قلوبكم بالفرح والسعادة.. متمنيا لكم أوقاتا مبهجة مع العائلة والأصدقاء.
  • بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. أدعو الله أن ينشر السلام والمحبة في كل القلوب.. كل عام وأنتم بخير.
  • يسعدني أن أشارككم فرحة عيد الميلاد.. متمنيا لكم عيدا مليئا بالبركات والفرح.
  • أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد يحمل كل الأمل والسعادة.. ويجلب معه الخير والبهجة للجميع.
  • عيد ميلاد مجيد مليء بالحب والدفء.. وكل لحظات هذا العيد تكون مفعمة بالبهجة والمحبة.
  • بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. أرسل لكم أرق التهاني والأمنيات.. بعام جديد مليء بالسعادة والتوفيق.
  • اليوم نفرح ونتهلل بعيد ميلاد يسوع المسيح.. كل عيد ميلاد وأنتم في خير وسعادة.

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