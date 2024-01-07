حدث فى مثل هذا اليوم.. عيد الميلاد لدى أغلب الطوائف المسيحية

عيد الميلاد لدي أغلب الطوائف المسيحية أبرز أجندة حدث في مثل هذا اليوم، والتي تقدمها الــ “الدستور” في رصد لأبرز وأهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.

حدث قي مثل هذا اليوم.. عيد الميلاد

حدث في مثل هذا اليوم، عيد الميلاد، والذي يعد ثاني أكبر الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد.

وحدث في مثل هذا اليوم، عالم الفلك الإيطاليو جاليليو جاليلي، يكتشف أربعة أكبر كواكب في المجموعة الشمسية ومن بينها كوكب المشتري، وقد نسبت هذه الكواكب إليه وسميت بالكواكب الجاليلية.

وحدث في مثل هذا اليوم، في العام 1797، البرلمان الإيطالي يتبني الألوان الأبيض والأخضر والأحمر، لتصبح الألوان الثلاثة التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1789 إجراء أول انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية علي المستوى الوطني.

وحدث في مثل هذا اليوم: كولمبيا تعترف باستقلال بنما ــ وإجراء أول مكالمة دولية من نيويورك إلي لندن ــ ألفونسو الرابع يتولي عرش البرتغال ــ القيام بأول رحلة جوية بمنطاد هوائي بين بريطانيا وفرنسا ــ انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 1929 الملك الأفغاني أمان الله يفرض الحجاب علي النساء في أفغانستان.

الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن تطوير الولايات المتحدة الأمريكية للقنبلة الهيدروجينية ــ أمريكا تعترف رسميا بحكومة فيدل كاسترو الشيوعية في كوبا.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 وقعت الجمهورية العربية المتحدة ــ مصر وسوريا ــ عقدا مع يوغوسلافيا لبناء ميناء جديد في مدينة طروطوس ــ وفي العام 1962 تعرض الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو لمحاولة اغتيال فاشلة ــ زيارة حافظ الأسد الأخيرة إلي لبنان في لقاء مع نظيره اللبناني سليمان فرنجية ــ مدينة صيدا اللبنانية تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.

حدث في مثل هذا اليوم أيضا، بدء محادثات السادات ومناحم بيجن في أسوان تمهيدا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1980.

أبرز مواليد مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم ميلاد كل من: بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية البابا جريجوريوس الثالث عشر ــ الفنان نظيم شعراوي ــ الفنان حمدي غيث ــ النجم الأمريكى نيكولاس كيدج ــ الفنان إيهاب توفيق ــ والفنانة المصرية مني جلال.

ومن أبرز وفيات حدث في مثل هذا اليوم: الخديوي توفيق سادس حكام مصر من الأسرة العلوية ــ التشكيلي البريطاني توماس لورانس ــ الإمبراطور الياباني هيروهيتو ــ الكاتب إبراهيم أصلان ــ الفنان إيهاب نافع ــ الرئيس اللبناني الرابع شارل حلو ــ والفنانة المصرية علية عبد المنعم.