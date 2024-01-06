السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها ليلة الميلاد وعيد الغطاس.. حدث فى مثل هذا اليوم

عيد الميلاد
عيد الميلاد

عيد الغطاس، وليلة عيد الميلاد، أبرز فعاليات حدث في مثل هذا اليوم، والتي تستعرض فيها الـ"الدستور" يوميًا ذاكرة الأيام والأحداث، من وقائع تاريخية وسياسية وعسكرية، بالإضافة إلي أبرز مواليد ووفيات حدث في مثل هذا اليوم.

أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم

عيد الغطاس والذي تحتفل به أغلب الطوائف المسيحية، ويواب أيضًا ليلة عيد الميلاد لدي كنيسة الأرمن الأرثوذكس. 

وحدث في مثل هذا اليوم، توقيع اتفاقية القسطنطينية والتي أنهت الحرب بين الإمبراطورية الروسية الدولة العثمانية، والتي دامت من منتصف القرن الـ16 وحتى بدايات القرن العشرين، وفيها أنهكت روسيا الدولة العثمانية وكانت إيذانًا بإعلان الجمهورية وإنهاء ما عرف بالخلافة العثمانية.

وفي العام 1838 نجاح تجربة صمويل موريس الخاصة بالتلغراف الكهربائي، والتي جاءت تتويجًا لتجاربه في الشفرة التي عرفت فيما بعده باسمه، شفرة موريس.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1921 تأسيس الجيش العراقي، وهو اليوم الذي مازال يعرف بيوم الجيش العراقي حتى الآن.

وفي العام 1929 زيارة الأم تريزا ــ التي عرفت بجهودها الإنسانية العالمية  والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام في العام 1979 ــ إلي الهند في حملة لدعم ومساعدة المرضي والفقراء.   

وفي عام 1950 بريطانيا تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

وفي العام 1964 إصدار الدستور المؤقت في اليمن الشمالية.

وحدث في مثل هذا اليوم، تظاهر العشرات من الإسرائليين العاملين في الآثار احتجاجًا على عمليات الترميم في المسجد الأقصى. 

وفي عام 2021 اقتحم العشرات من المتظاهرين الأمريكيين مبني الكابيتول مما عطل الكونجرس الأمريكي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أبرز مواليد حدث في مثل هذا اليوم 

وحدث في مثل هذا اليوم، ميلاد كل من: الأيقونة الفرنسية جان دارك ـ الشاعر اللبناني جبران خليل جبران ـ الموسيقار زكريا أحمد ـ الفنان محسن سرحان ـ الفنانة نجوي فؤادـ الفنان أحمد عيد.

ومن أشهر من غادروا عالمنا في مثل هذا اليوم: لويس برايل مدرس المكفوفين الفرنسي والذي أبتكر طريقة برايل لتعليمهم ــ الرئيس الأمريكي السادس والعشرين ثيودور روزفلت ــ الفنانة مها أبو عوفــ الفنان الأمريكي سيدني بواتييه أول ممثل ملون يحصل على جائزة الأوسكار السينمائية.

حدث في مثل هذا اليوم كنيسة الأرمن الأرثوذكس عيد الغطاس ليلة عيد الميلاد الفنان محسن سرحان مها ابو عوف الشاعر جبران خليل جبران

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