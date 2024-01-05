الروائى يحيى صفوت يكشف سر الحياة فى قلب دمية خشبية بمعرض الكتاب

يشارك الروائي يحيي صفوت في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بالجزء الثاني من روايته "دفتر ناعوت"، وتصدر عن دار العين بالتزامن مع المعرض بعنوان فرعي "ربما".

سر الحياة.. في قلب دمية خشبية

وعن الجزء الثاني والأخير من ملحمة "دفتر ناعوت" كشف الروائي يحيي صفوت ، لـ"الدستور"، ملامح عمله الروائي التشويقي وجاء مصحوبًا بعنوان فرعي: "ربما" يصدر في معرض القاهرة للكتاب، وهي ثنائية من نوع الغموض والفانتازيا والجريمة الواقعية.

وأشار الروائي يحيي صفوت إلى أن في هذا الجزء نصل للفصل الأخير من الصراع بين 4 إرادات مختلفة في الفكر والمنهج والصفات، ويدخلون جميعًا في سباق للوصول لسر الحياة وأسباب الآلام التي ملأت الدنيا، الأحزان التي بلغت من قوتها أن جعلت الجماد يتكلم.

وأوضح الروائي يحيي صفوت : في الجزء الثاني والأخير من ملحمة دفتر ناعوت طبيب عبقري يسعى لمعرفة أين ذهب توأمه بعد موته، قاتل مخيف يظن أنه يرحم من يقتله. ضابط عملاق يختزن في صدره بركان من الغضب الدائم، وكاتبة رقيقة تريد أن تداوي جراح البشر جميعًا، تُرى، من منهم سينتصر فكره؟ من منهم سيكتشف لماذا تحركت الدمى وتكلمت الجدران وبكى الحجر؟.

وكان الجزء الأول من وراية دفتر ناعوت، قد صدر عن دار العين العام الماضي 2023، وشارك من خلاله صفوت في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بطل يعمل طبيبا، يعيش على المهدئات، بعد ما تعرض له في الحياة.. لكنه جراح عبقري، يقتني كلبا يخبئ عنه علبة الدواء، مما يدخله في دومات عصبية، لكنه وبمرور الأيام يبتعد عن المهدئات، مما يؤدي إلى صفاء ذهنه، ويبدأ في رؤية أشياء لم يكن يراها وهو يتناول المهدئات.

أما البطل ــ الثاني ــ الضد في رواية دفتر ناعوت لـ الروائي يحيي صفوت فهو شرير الرواية، التي تستند إلى لعبة ذهنية بين الراوي والمتلقي، مبنية على أحداث حقيقية.

والروائي يحيي صفوت ، تنتمي أعماله الروائية لأدب الغموض والإثارة والتشويق. وصدر لصفوت في هذه النوعية من الروايات، رواية "بر الضيف" بأجزائها: "بر الضيف.. القسم"٬ وتبعها بالجزء الثاني تحت عنوان "بر الضيف.. العودة"٬ "بر الضيف.. الميراث"، بالإضافة إلى روايته "جنينة المحروق"، ورواية "ما أخفاه الرماد" وكلها صدرت عن دار العين للنشر والتوزيع.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة والخمسين، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحمل دورة هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل دولة النرويج ضيفة شرف الدورة 55 للمعرض، بينما اختير عالم الآثار دكتور سليم حسن شخصية المعرض، بينما الكاتب يعقوب الشاروني، اختير كشخصية معرض الطفل.