محمد عطية محمود: "الذات" يتناول علاقة نجيب محفوظ بالفلسفة والتصوف سرديا

“الذات في مواجهة العالم”، عنوان أحدث مؤلفات الكاتب والناقد محمد عطية محمود، والصادر حديثا عن سلسلة "كتابات نقدية"، إحدى إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمقرر أن يشارك من خلاله في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024.

علاقة نجيب محفوظ بالفلسفة والتصوف سرديا

وعن أحدث مؤلفاته، كتاب "الذات في مواجهة العالم.. مقاربات في أدب نجيب محفوظ"، كشف الكاتب والناقد، محمد عطية محمود، في تصريحات خاصة لـ“الدستور” عن طبيعة الكتاب ومحاوره، مشيرا إلي أنه يستهل الكتاب بإهداء في تصديره إلى “عميد السرد العربي نجيب محفوظ الذي لا تزال أصداء كتاباته تشكل وتحفز الوعي، وإلى كل ذات باحثة عن فلسفة وجودها”.

وأوضح محمد عطية محمود: أتناول في الكتاب ومن خلال فصوله علاقة نجيب محفوظ بالفلسفة والتصوف سرديا، وهو ما عمقته من خلال النماذج السردية لتجسيد تلك الحالة الممتدة في أدب نجيب محفوظ، انطلاقا من رواية "ميرامار"، وتعدد الذوات الباحثة عن وجودها، ثم رواية "اللص والكلاب"، وفلسفة أسئلة الوجود الضائعة، وثلاثية المرأة/ الرمز وفلسفة مغايرة للوجود في رواية "الطريق"، وصولا إلى تجليات الحالة الصوفية الوجودية في "الحرافيش"، والحس الصوفي وفلسفة الوعي الحاد بالحياة في "أصداء السيرة الذاتية"، وتحولا إلى استيهامات الحالة الأسطورية وأسئلة الوجود في رواية "قلب الليل"، ثم أخيرا فلسفة العدم والوجود في رواية "السمان والخريف".

ولفت محمد عطية محمود إلى أنه يخلص في كتابه وبحثه النقدي، “الذات في مواجهة العالم"، إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة استنهاض الفكر الذي يتضافر ويتلاحق مع الإبداع الإنساني والهم الوجودي والصوفي والمعرفي والأسطوري قبل الإبداع السردي، من خلال رصد أهم ملامح اعتناق نجيب محفوظ السردي للفلسفة والتصوف وحب الحياة المقترن بالوعي الحاد بها على مدار أعماله".

وصولا إلى قوله: "المرجع الأساس دائما لكتابات هذا الكاتب الاستثنائي، هو ذاته نفسه: كتاباته وأقواله واستخلاصاته المستمدة من فلسفة عميقة مدركة، وروح جبارة تستشف الوجود وتستلهمه وتعيش صوفية الحالة"، مستعيرا المقولة الفاتنة: "إن علينا أن نتعامل مع نجيب محفوظ كشيخ طريقة، وليس كأديب".

غلاف الكتاب

يذكر أن كتاب “الذات في مواجهة العالم”، هو ثاني إصدارات الكاتب محمد عطية محمود، عن أدب نجيب محفوظ، بعد كتاب "تجليات سرد الحياة.. قراءة في أدب نجيب محفوظ" الصادر أيضا عن سلسلة كتابات نقدية 2015، وقد خصصه الكاتب لسبر غور الأعمال القصصية في أدب عميد السرد العربي، بالإضافة إلى العديد من الكتب النقدية، ومن أبرزها كتاب القصة القصيرة وأسئلة الوجود الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة 2020، والعديد من الكتب الإبداعية في القصة القصيرة والرواية، فضلا عن حصوله على العديد من الجوائز في النقد والإبداع، ومشاركاته البحثية في المؤتمرات المحلية والدولية.

محمد عطية محمود، كاتب وناقد وقاص، عضو عدة روابط واتحادات أدبية وثقافية، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية داخل وخارج مصر، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية.

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، والتي تنوعت بين فن القصة والقصيرة، والسرد الروائي، حيث صدر له المجموعات القصصية "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، “أحوال الروح” وروايتان.