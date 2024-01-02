الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أحلام نائل سويدان".. رواية جديدة لـ أحمد عبد العزيز عن الرسم بالكلمات

غلاف رواية أحلام
غلاف رواية أحلام نائل سويدان

صدر حديثا عن دار الرسم بالكلمات رواية "أحلام نائل سويدان"، للكاتب أحمد عبد العزيز، والتي من المقرر طرحها بالتزامن مع الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.


الرواية تدور أحداثها حول نائل سويدان، مدرس اللغة العربية الذي يعاني من شعور دائم بالغربة خاصة بعد إحالته على المعاش، ورحلته عبر الأزمان، في مهمة كلفه بها ذلك الزائر الغريب، والتي غيرت حياته رأسا على عقب.


يسافر بنا بطل الرواية عبر الأزمان، من خلال عدة رحلات في محاولة ما بين الماضي والمستقبل لإعادة صياغة التاريخ، من العصر الفاطمي، إلى العصر المملوكي، ومن الحروب الصليبية إلى الاحتلال الإنجليزي، من بين أكناف الجامع الأزهر، إلى جماعة اليد السوداء.. رحلة ممتدة عبر التاريخ يتعرف من خلالها القارئ حكايات وأسرار وألاعيب عالم سفلي لا نعرف عنه الكثير.

غلاف الرواية

وفي أجواء من الواقعية السحرية، تطرح الرواية العديد من الأفكار والتساؤلات حول مفهوم الغربة، وحقيقة التاريخ الذي يُروى أو نتعلمه في الكتب، وكيف يتدخل عالم المال والأعمال مع الأحداث التاريخية الكبرى، فضلا عن مناقشتها لقضية الملكية الفكرية وسرقة الحقوق، وغيرها من الموضوعات التي يناقشها الكاتب.

جاء على ظهر الغلاف: "كنتُ أظن أن الماضي هو مخزن الذكريات. وأن المستقبل هو مصنع، وعرين الأحلام! وأنني كنتُ أمتلكُ مفاتيحه بيدي. لكن فجأة.. تغير كل شيء! عندما ارتحلتُ عبر الأزمان والعصور.
وصادقتُ الحرافيشَ والصعاليك، وحَللتُ ضيفًا على الملوك والسلاطين!

وجدت أن الذكريات يمكن صنعها في المستقبل.
والأحلام يمكن تحقيقها في الماضي! في زمنٍ يدور بنا كدائرة.. أولها آخرها، ومستقبلها ماضيها. وفي أحد هذه الأزمنة، كتبتُ لك يا بُني.. قصتي.
ودونتُ بها كل ذكرياتي وأحلامي.

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الجدير بالذكر أن أحمد عبد العزيز، هو كاتب مصري، تخرج من الكلية الحربية عام ١٩٩٨، وعمل ضابطًا بالجيش المصري حتى عام ٢٠١٩. تدرج في الوظائف العسكرية، والدرجات، حتى رتبة عقيد.

حصل على دبلومة الكيمياء التطبيقية. وماجيستير إدارة الأعمال والتجارة الدولية. وهو باحث دكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي. كما أنه المؤسس والمدير التنفيذي لإحدى شركات تصنيع وتطوير الكيماويات الصناعية، وعضو الوفد المصري لرجال الأعمال لتنمية الاستثمارات بالقارة الأفريقية وعضو غرفة الصناعات الكيماوية المصرية وعضو الغرفة التجارية المصرية.

بدأ رحلته مع الكتابة منذ 20 عاما، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج، ونشر بعض المقالات في المواقع الإلكترونية والصحف، حتى بدأ النشر الورقي في 2020.
 
صدر له عدة مؤلفات منها: (كلمتين بره الصندوق، كاليبوس، آه.. يا نافوخي، رباعيات ولكن.. مش صلاح جاهين، الوعي).

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