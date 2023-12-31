"مجانين كتب" بـ20 جنيها.. معرض كتاب مدينة نصر "قبلة" الشباب وتخفيضات تصل لـ70%

يختتم معرض كتاب مدينة نصر فاعلياته اليوم، والذي انطلق يوم الخميس الماضي.

وتواصل فاعلياته في الفترة 28 ديسمبر حتى 31 ديسمبر الجاري، المقام في شارع وهران بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، والذي يستقبل كافة المواطنين مجانا دون وجود رسوم للدخول.

معرض كتاب مدينة نصر

ويهدف معرض كتاب مدينة نصر لتثقيف الجميع وترغيب كافة الفئات في القراءة، حيث أنه يقدم أكثر من 20 ألف نسخة كتاب في مختلف المجالات والفروع تباع بسعر موحد 20 جنيها للكتاب الواحد، بالإضافة إلى وجود تخفيضات ضخمة على الكتب الأخرى تتراوح ما بين 20 و50%.

مجانين كتب

قالت ياسمين أحمد، مديرة فرع معرض كتاب مدينة نصر، إن المعرض انطلق يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر ويختتم فعالياته يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري، ومنذ الساعات الأولى من افتتاحه وهناك إقبال ضخم على شراء الكتب.

تابعت ياسمين في حديثها لـ"الدستور" أن المعرض يطلق عليه (مجانين كتب) وهي فكرة كافة الفروع، حيث أن لديهم حالة خاصة وهي بيع الكتب المخفضة بسعر 20 جنيها للكتاب وهي الفكرة الأساسية للمعرض في مختلف فروعه.

تضيف أن المعرض فكرته الأساسية هو وجود ركن الكتب المخفضة بسعر 20 جنيها وتحتوي على كتب مستعملة وجديدة وكتب أطفال وكتب إنجليزية أيضا، لافتا إلى أن هناك كتب لدور نشر وكتاب أخرين وهي يتم عمل خصم عليها يبدأ من 10 لـ50%.

أوضحت أن المعرض يوجد فيه عدد من الأركان بجانب ركن الكتب المخفضة وهو الأساس، وهما ركن لكتب الأطفال، ركن للحرف والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى وجود أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة.

أشارت إلى أن الإقبال منذ اليوم الأول كان كبير وغير متوقع على الرغم من وجود أمطار شديدة، لافتة إلى أن التوافد يبدأ من الساعة الثامنة صباحا على الرغم من أن موعد افتتاح المعرض في العاشرة صباحا، مشيرا إلى ان الفئة الأكثر إقبالا من سن 15 سنة وحتى 40 سنة.

واختتمت حديثها بأن أفضل ما يقومون به هو ختام العام بالمعرض وبمجانين كتب وهناك أفكار جديدة ومتنوعة لبداية العام الجديد.

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