السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في آخر أيامه.. رواد معرض كتاب الدقي المخفض يتحدون الطقس من أجل القراءة

معرض كتاب الدقي المخفض
معرض كتاب الدقي المخفض

شهد معرض كتاب الدقي المخفض، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في آخر أيام فعاليات المعرض، المقام في  ڤيلا 28 جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخول معرض كتاب الدقي المخفض بالمجان.

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رواد معرض كتاب الدقي المخفض: ملتقى للثقافة بأسعار مميزة

معرض كتاب الدقي المخفض

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة والطقس السئ، إلا أنه حرص العديد من رواد معرض كتاب الدقي المخفض على التوافد على المعرض على مدار اليوم وهو آخر أيامه، وخاصة وبعد أن تم مد فعاليات المعرض حتى اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر بعد أن كان من المقرر أن تستمر فعالياته بداية من يوم 13 لـ16 ديسمبر الجاري.

وشهد معرض كتاب الدقي المخفض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خاصة الشباب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

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إقبال على معرض كتاب الدقي

ويواصل معرض كتاب الدقي المخفض فعالياته اليوم السبت وهو اليوم الأخير من فعالياته، وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على المعرض بغرض اقتناء الكتب في مختلف المجالات والتخصصات.

ويضم معرض كتاب الدقي المخفض مختلف التخصصات والمجالات في الكتب، وخصص ركن للكتب المستعملة بسعر موحد لكافة الكتب 20 جنيها للكتاب الواحد، بالإضافة إلى عمل تخفيضات وخصومات على كافة الكتب الموجودة داخل المعرض تبدأ من 20% لـ50%.

تخفيضات معرض كتاب الدقي

وخصص معرض كتاب الدقي عددًا من الأقسام والأركان، ومن ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من 20 جنيهات، وركن للحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

بالإضافة إلى وجود أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة.

ويعرض المعرض العديد من الكتيبات بخصومات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث يضم المعرض قسمًا كاملًا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

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