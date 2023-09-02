عرب وأجانب.. معرض كتاب الدقي يجذب جميع الجنسيات في أخر أيامه

يختتم معرض كتاب الدقي المخفض فعالياته اليوم، حيث انطلق يوم 24 أغسطس الماضي ويستمر حتى اليوم السبت 2 سبتمبر، وهو مقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخول معرض كتاب الدقي المخفض بالمجان.

وحرص العديد من المواطنين على التوافد على المعرض للمشاركة في فاعلياته في أخر أيامه، إلا أن سيطرت العديد من الجنسيات على المشهد في الساعات الأخيرة من المعرض سواء عرب أو أجانب وجنسيات مختلفة، خاصة وأن المعرض يوفر العديد من الكتيبات بمختلف اللغات التي تناسب كافة الجنسيات وتلبي احتياجات القارئ من مختلف البلدان.

وتقول رغدة محمد، إحد رواد معرض كتاب الدقي المخفض، إنها كانت حريصة على زيارة المعرض منذ يومه الأول، خاصة وأنها في كل مرة تأتي فيها للمعرض تكتشف ميزة جديدة وأنواع مختلفة من الكتب كأنها تشاهدها للمرة الأولى.

ومن جانبها أكدت ميار محمود، إحدى رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أن المعرض كان فرصة لتلاقي مختلف الثقافات من مختلف الجنسيات خاصة وأن وفر مختلف الكتيبات في مختلف المجالات بلغات مختلفة مما دفع مواطنين من جنسيات مختلفة للمشاركة في فاعليات المعرض.

أضاف يوسف محمد، أحد رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أنه كان حريص على زيارة المعرض بشكل مستمر برفقه أصدقائة أكثر من مرة خلال دورته الحالية، خاصة وأن المعرض يشارك بأكثر من نصف مليون نسخة كتاب في مختلف المجالات والتخصصات.

معرض كتاب الدقى المخفض

وعلى مدار أيام معرض كتاب الدقي، شهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين بمختلف الفئات، خاصةً أن المعرض قدَّم أكثر من نصف مليون نسخة تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪، ويضم كافة أنواع الكتيبات من إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، كما يضم كتيبات بمختلف لغات العالم، العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.

ختام فعاليات معرض كتاب الدقي

حرص القائمون على المعرض أن يكون الدخول مجانيًا، بخصومات تبدأ من 25% وتصل إلى 70%، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث يضم المعرض قسمًا كاملاً للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

معرض الدقى للكتاب

وخصص معرض كتاب الدقي عددًا من الأقسام والأركان، ومن ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، وركن للحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

ونظَّم معرض كتاب الدقي المخفض عددًا من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري، بدءًا من الساعة ٥ مساءً حتى ٦ مساءً، على أن تكون جميع الورش المقدَّمة مجانًا.

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